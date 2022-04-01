Eskişehir'de iş yerinde kumar oynayan 52 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de iş yerinde kumar oynayan 52 kişiye para cezası verildi

01.04.2022 12:20
Eskişehir'de iş yerinde kumar oynayan 52 kişiye para cezası verildi

Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 52 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 52 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları öne sürülen 52 kişi için toplam 92 bin 769 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahibi H.K. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ve "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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