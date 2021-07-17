Eskişehir'de iş yerinde sahte içki ürettiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan H.K, K.Ç. ile Ü.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler yaptıkları aramalarda, 3 litre sahte rakı ile içki yapımında kullanılan ekipmanlar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurhisar Mahallesinde şüpheli H.K'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Eskişehir 'de iş yerinde sahte içki ürettiği öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

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