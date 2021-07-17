Eskişehir'de iş yerinde sahte içki ürettiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de iş yerinde sahte içki ürettiği öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurhisar Mahallesinde şüpheli H.K'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları aramalarda, 3 litre sahte rakı ile içki yapımında kullanılan ekipmanlar ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.K, K.Ç. ile Ü.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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