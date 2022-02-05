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Eskişehir'de iş yerinden gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de iş yerinden gasp şüphelisi yakalandı

05.02.2022 10:37
Eskişehir'de iş yerinden gasp şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de bir iş yerinden gasp şüphelisi, gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir iş yerinden gasp şüphelisi, gözaltına alındı.

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi'ndeki iş yerine gelerek H.Ü'yü (77) bıçakla tehdit ettiği, kasada bulunan bir miktar parayı alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli hakkında polise ihbarda bulunuldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği B.B. olarak belirlenen zanlı, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de iş yerinden gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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