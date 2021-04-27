Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
27.04.2021 16:11
Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir inşaat firmasına ait şantiyeden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir inşaat firmasına ait şantiyeden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi Oklubalı Mahallesi'nde bir firmaya ait inşaat şantiyesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olayının şüphelilerin B.K. ile K.T'yi kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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