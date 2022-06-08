Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

08.06.2022 21:37
Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir iş yerinden 250 bin lira değerindeki dinamoyu çaldıkları iddia edilen 3 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de bir iş yerinden 250 bin lira değerindeki dinamoyu çaldıkları iddia edilen 3 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri Karapazar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeden piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan dinamonun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından "iş yerinden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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