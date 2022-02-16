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Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

16.02.2022 14:31
Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl ve Sütlüce mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesindeki 4 ayrı iş yerinden hurda malzemenin çalınması ile ilgili şüpheliler Y.C. ile S.T'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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