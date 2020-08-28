Eskişehir?de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

ESKİŞEHİR'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişide yaralandı.

ESKİŞEHİR'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişide yaralandı. Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu otogar mevkiinde meydana geldi. M.İ. idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarparak devrildi. Kazada yan yatan araçtaki fabrika işçilerinden H.B ve Z. B olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekiplerince servis otobüsünden yaralı olarak çıkarılan 12 kişi ise ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eskişehir-Ankara çevreyolunda meydana gelen kaza nedeniyle yol kısmen trafiğe kapanırken, araç trafiği durma noktasına geldi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Yol kenarına devrilen otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından çevreyolu trafiği normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:21 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Eskişehir?de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

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