Eskişehir'de istifa getiren 'su' krizi devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir'de istifa getiren 'su' krizi devam ediyor

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Kalabak Su Dolum Tesisleri'nde kullanım ömrü geçmiş damacanaların satış ağından çıkarılmasının ardından başlayan 'su' krizi sürüyor.

Eskişehir'de istifa getiren 'su' krizi devam ediyor, System.String[]

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Kalabak Su Dolum Tesisleri'nde kullanım ömrü geçmiş damacanaların satış ağından çıkarılmasının ardından başlayan 'su' krizi sürüyor. Yeni damacanaların sisteme dahil edilme çalışmaları devam ederken, kentin her noktasına yapılan dağıtımların durma noktasına gelmesi nedeniyle su almak isteyenler, dolum tesisleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasını istediğini ve Balcı'nın görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı olan Kalabak suyu satışlarında kullanılan 12 litrelik damacanaların, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde belirtilen 5 yıllık kullanım ömürlerinin dolmasına rağmen dağıtımda yer aldığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı, gelen şikayetler üzerine dolum tesislerinde yaptığı incelemede, su dağıtımında kullanılan damacanaların 2006 yılından bu yana kullanılmadığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından kullanım ömrü 5 yılın üzerinde olan ve en az 200 bin adet olduğu iddia edilen damacanaların, tesislerin bahçesinde toplanarak, imha edilmesi işlemine başlandı.

SU KUYRUKLARI UZADIYaklaşık 1 milyon nüfusa sahip olan Eskişehir'de Kalabak suyu dağıtımı, yeni üretilen damacanaların henüz tam olarak sisteme dahil edilememesi nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. Eskişehirlilerin diğer özel firmalara göre daha çok tercih ettiği Kalabak suyunu almak isteyenler ise dağıtım olmadığı için Seyitgazi ilçesi yolundaki dolum tesisleri önünde, ellerinde boş damacanalarla uzun kuyruklar oluşturdu.Kalabak suyu almak için kuyrukta bekleyenlerden Ahmet Yılmaz, komşularıyla birlikte geldiğini belirterek, "Bize 4 gündür su gelmiyor. En az 2 gün daha gelmeyeceğini söylediler. Biz de komşuların da ihtiyacı olduğu için buraya araçla gelip su aldık. Bazı komşularımızın arabası yok o nedenle evdeki 5 damacana suyu aldık, buradan su satın alıyoruz" dedi.Kuyrukta bekleyenlerden Ender Yalçınlar da komşularının yaşlı olması nedeniyle yardımcı olduğunu dile getirerek, "Apartmandaki yaşlı komşularımızın da damacanalarını getirdim. Yaklaşık 10 gündür su sıkıntısı sürüyor" diye konuştu.Mehmet Şen ise 10 gündür her sabah su almak için tesislere gelerek, sıraya girdiğini söyledi.GENEL MÜDÜR İSTİFA ETMİŞTİ

Eskişehir'de kullanım süresi geçmiş damacanalar nedeniyle yaşanan 'su' krizi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasını istediğini ve Balcı'nın görevinden ayrıldığını açıklamıştı.


Eskişehir, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de istifa getiren 'su' krizi devam ediyor - Son Dakika

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