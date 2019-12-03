Eskişehir'de istihdam edilen engelli sayısı 2 bin 293 kişiye ulaştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir İl Müdürlüğü'nün engelli istihdamına yönelik yaptığı çalışmalar sonucu istihdam edilen engelli sayısı 2 bin 293 kişiye ulaştı.



3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısı ile yapılan açıklamada, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün engelli istihdamının korunması ve artırılmasına büyük önem verdiği belirtildi. Bu sebeple engellilere vatandaşların işe yerleştirilmeleri, mesleki nitelik ve deneyim kazanmaları ve kendi işlerini kurmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklamada, "Kurumumuzda iş aramak, mesleki nitelik kazanmak ve kendi işini kurmak amacı ile gelen 6 bin 75 engelli vatandaşımızın kaydı mevcuttur. Bu kişilerin istihdam edilmesine yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde, ilimizde 50 ve üstü işçi çalıştıran 415 işyerinde toplam 75 bin 461 kişinin çalıştığı, kanun uyarınca bu iş yerlerinde yüzde 3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu bulunması nedeniyle 2 bin 264 engelli vatandaşımızın istihdam edilmesi gerektiği belirlenmiştir. İl Müdürlüğümüz engelli istihdamına yönelik yaptığı çalışmalar ile ilimizde çalışan engelli sayısını 2 bin 293 kişiye çıkarmayı başarmıştır. İl Müdürlüğü olarak bununla yetinmeyip mevsimlik sektörlerde ya da personel sayısının hızla artış gösterdiği hizmet sektörlerindeki firmalarımızın çok az bir kısmında minimum engelli açığı mevcut olup, kurumumuzca takipleri sıkı bir şekilde yapılıp, ivedi şekilde açıkları kapatmaya yönelik toplu iş görüşmeleri düzenlenmektedir. Engelli vatandaşlarımızın işe yerleştirilmeleri için, engelli vatandaşlarımızı işverenler ile İl Müdürlüğümüzde buluşturarak, işe ulaşmalarında kolaylık sağlanmaktadır. Böylece engelli vatandaşlarımız iş yerlerine işe yerleştirilmiş olarak gönderilmeleri sağlanmaktadır" denildi.



Açıklamada, İŞKUR İl Müdürlüğü olarak istihdamında güçlük çekilen engelli gruplara 5 kişilik istihdam garantili meslek eğitim kursu ve 27 kişilik istihdam garantisi olmayan meslek eğitim kursları açıldığı anlatılarak, "2019 yılında 104 engelli vatandaşımız İşbaşı Eğitim Programından yararlanmıştır. İşbaşı eğitim programı ile engelli vatandaşlarınızın işi öğrenene kadar İŞKUR tarafından desteklenmesi sağlanmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz girişimcilik kurslarımızdan 20 engelli vatandaşımız faydalanmıştır. Engellilere yönelik hibe desteği 2019 1, Grup programımıza 4 engelli vatandaşımız başvuruda bulunmuş olup, bu 4 projede uygunluk almış ve hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanmıştır. Ayrıca 2019 2. Grup hibe desteği proje başvuruları 18 Aralık 2019 tarihine kadar devam etmektedir. Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu olarak Engelli vatandaşlarımıza yönelik her türlü hizmetimizin artarak devam edeceğini samimi duygularımızla bildirerek, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Uluslararası Engelliler Gününü kutlarız" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR