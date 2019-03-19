Eskişehir'de "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

"İstihdam Seferberliği 2019" tanıtımı ve istihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı.

"İstihdam Seferberliği 2019" tanıtımı ve istihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Çakacak, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, sanayiciler, iş adamları ve müteşebbisler katıldı.



Çakacak, toplantıda yaptığı konuşmada, 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, bunun üzerine "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasının başlatıldığı kaydetti.



Eskişehir'in daha önceki seferberlikte görevini yerine getirdiğini anımsatan Çakacak, "Bu kampanyaya da Eskişehir kendisine yakışan bir şekilde gereken desteği yeniden verecektir. Odalarımızın hepsi iş arayanları ve işverenleri kampanya hakkında yoğun bir şekilde bilgilendiriyorlar. Burası Eskişehir burada iş var. Eskişehirli tüm iş insanlarının bu kampanyadan haberdar olması için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



ETO Başkanı Güler ise istihdam seferberliği kapsamında kişi başına 20 bin liraya kadar destek verildiğini belirterek, Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi için istihdamın artmasının önemli olduğunu vurguladı.



ESO Başkanı Kesikbaş, teşvik ve desteklerin olağanüstü dönemden geçen Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, ihracatın gelişmesi için istihdamın da çok önemli olduğuna değindi.



ETB Başkanı Ömer Zeydan ise Eskişehir'de her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerini kutlayacaklarını bildirdi.

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