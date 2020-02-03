Eskişehir'de istinat duvarları dünyaca ünlü tablolarla süslendi - Son Dakika
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Eskişehir'de istinat duvarları dünyaca ünlü tablolarla süslendi

6 saat önce

Eskişehir'de istinat duvarları dünyaca ünlü tablolarla süslendiESKİŞEHİR Yenikent Mahallesi'nde arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla yapılan istinat duvarları, büyükşehir belediyesi tarafından dünyaca ünlü ressamların birbirinden özel eserleriyle süslendi.

Eskişehir'de istinat duvarları dünyaca ünlü tablolarla süslendi

ESKİŞEHİR Yenikent Mahallesi'nde arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla yapılan istinat duvarları, büyükşehir belediyesi tarafından dünyaca ünlü ressamların birbirinden özel eserleriyle süslendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile kent estetiğini bozan istinat duvarları dünyaca ünlü ressamların eserleri ile donatılıyor. Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde bulunan ve arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla yapılan istinat duvarları ilk etapta asılan 30 tablo ile kent estetiğine uygun hale getirildi. Duvarlarda Picasso'nun Soytarılar, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa, Claude Monet'in Şemsiyeli Kadın gibi önemli eserlerin yanı sıra Türk ressamlar İbrahim Çallı, Neşet Ünal, Nuri İyem gibi isimlerin eserlerine de yer verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilerleyen süreçte başka alanlarda da bu çalışmalar devam edeceğini ifade ederken, mahalle sakinleri de tabloların caddeye ayrı bir renk kattığını söyledi.

Eskişehir'de istinat duvarları dünyaca ünlü tablolarla süslendi

Eskişehir, Yenikent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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