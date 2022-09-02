İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı

02.09.2022 16:08
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı

Eskişehir'de, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde bulunduğu makam aracının çarptığı yayanın hayatını kaybettiği olayla ilgili mahkemeye sevk edilen sürücü Murat A., yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde bulunduğu makam aracının çarptığı yayanın hayatını kaybettiği olayla ilgili mahkemeye sevk edilen sürücü Murat A., yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Eskişehir- Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı 34 UN 1817 plakalı lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Erdem'in şoförünün ifadesi alınmak üzere Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.

Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.

Şoför Murat A. Çukurhisar Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Murat A., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bahadır Erdem, Yüksel Tekin, Eskişehir, İYİ Parti, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı - Son Dakika
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