Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonu: 20 gözaltı

6 saat önce

Eskişehir'de tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonu: 20 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Odunpazarı ile Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde 4 bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 zanlıyı yakalayan ekipler, bu kişilerin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda ele geçirilen 9 altın, 5 gümüş, 10 bronz ve 10 bakır sikke, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen heykel ile kolye başlığı, Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:46 Kaynak: AA
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