Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

03.04.2022 17:36
Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, birinci derece sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, birinci derece sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Topkaya Mahallesi, Ağakayalar mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 3 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

"2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Mahmudiye, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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