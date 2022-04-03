Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, birinci derece sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Topkaya Mahallesi, Ağakayalar mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 3 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

"2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.