Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, jeneratör, dalgıç pompa ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükyayla Mahallesi Seyircek mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 8 kişiyi yakaladı.

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