Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bölgede 7 noktanın kazıldığını tespit eden ekipler, 2 dedektör, 2 kulaklık ile kazıcı alet ele geçirdi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çakmak Mahallesi Örenler mevkisinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen T.D, H.Ü, M.E. ile H.Ç'yi yakaladı.

11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler