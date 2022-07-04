Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

04.07.2022 16:36
Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR'de valilik yasaklarına rağmen 'onur yürüyüşü' adı altında toplanıp yürüyüş yapınca gözaltına alınan LGBT üyesi 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de valilik yasaklarına rağmen 'onur yürüyüşü' adı altında toplanıp yürüyüş yapınca gözaltına alınan LGBT üyesi 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde dün toplanan bir grup LGBT üyesi pankart ve afişlerle yürüyüş düzenledi. Uyarılara rağmen yürüyüşü sürdürmek isteyen 10 kişi polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan LGBT üyeleri daha sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında emir ve yasaklara uyulmaması nedeniyle adli soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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