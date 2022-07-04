Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde dün toplanan bir grup LGBT üyesi pankart ve afişlerle yürüyüş düzenledi. Uyarılara rağmen yürüyüşü sürdürmek isteyen 10 kişi polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan LGBT üyeleri daha sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında emir ve yasaklara uyulmaması nedeniyle adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşünde gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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