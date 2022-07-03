Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ LGBT YÜRÜYÜŞÜNE 10 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ LGBT YÜRÜYÜŞÜNE 10 GÖZALTI

03.07.2022 20:12

Son dakika haberler... ESKİŞEHİR'de Valilik yasaklarına rağmen 'onur yürüyüşü' adı altında toplanan bir grup LGBT üyesi pankart ve afişlerle yürüyüş düzenledi.

ESKİŞEHİR'de Valilik yasaklarına rağmen 'onur yürüyüşü' adı altında toplanan bir grup LGBT üyesi pankart ve afişlerle yürüyüş düzenledi. Polisin uyarısına rağmen yürüyüşü sürdürmek isteyen 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Valiliği 'LGBT onur yürüyüşü' adı altında yapılacak her türlü eylemi 24 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasına yasakladı. Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup ise ara sokaklarda ellerinde pankart ve afişlerin yanı sıra flamalarla yürüyüş düzenledi. Üniversite Bulvarı'na çıkmak isteyen grubu durduran polis ekipleri, yürüyüşün yasa dışı olduğunu belirterek, dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarısına rağmen yürüyüşü ara sokaklara kaçarak sürdüren grup üyeleriyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis, izinsiz yürüyüş düzenlediği belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

VALİLİK YASAKLAMIŞTI

Eskişehir Valiliği, aldığı kararla LGBT ve ona destek için yapılacak eylemleri açıkladığını şöyle duyurmuştu

LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu bu tür eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla İlimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stantçadır kurma, bildiri dağıtma, afişpankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliği'nin 22.06.2022 tarih ve 378 sayılı kararı ile 23.06.2022 tarihi saat 00.01 ile 07.07.2022 tarihi saat24.00'a kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır.? denilmişti.

Eskişehir'de geçen yıl 1 Temmuz'da izinsiz olarak 'LGBT onur haftası' yürüyüşü yapmak isteyen, 1'i avukat 20 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ LGBT YÜRÜYÜŞÜNE 10 GÖZALTI - Son Dakika

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