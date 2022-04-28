Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE 4 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE 4 GÖZALTI

28.04.2022 14:01

Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de izinsiz yürüyüş yapan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de izinsiz yürüyüş yapan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 1'i kadın 4 kişi, yürüyüş yapmak istedi. Ancak ekipler, izinsiz yürüyüş yapamayacaklarını belirterek grubu uyardı. Grup yürümekte ısrar edince, 4 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göstericiler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE 4 GÖZALTI
Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE 4 GÖZALTI
Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE 4 GÖZALTI
Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE 4 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE 4 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE 4 GÖZALTI - Son Dakika
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