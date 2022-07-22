Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, gabari dışı yük taşımak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme ile takip kurallarına uymamak gibi ihlallerden 25 araç sürücüsüne 6 bin 460 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

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