Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu

16.08.2022 15:28
Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Han ilçesine bağlı Kayı Mahallesi'nde bir şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Han İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine yapılan operasyonda; 16 kök kenevir bitkisi, 271,90 gram kenevir tohumu, 9,88 gram esrar, 3 adet PAYP olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.

Evinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek' ve 'Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de bir araçta 157 adet tarihi sikke ele geçirildi Eskişehir'de bir araçta 157 adet tarihi sikke ele geçirildi İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi.
Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:04:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement