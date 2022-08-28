Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika
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Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

28.08.2022 10:11
Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, 2 gün önce Hamidiye Mahallesi Şantiye mevkiinde bulunan yol kenarında yaralı bir leylek buldu. Kanadından yaralandığı belirlenen leylek, ekipler tarafından koruma altına alındı. Ardından da hem tedavisi hem doğaya salınması için DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika
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