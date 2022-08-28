Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin elinde bulundurduğu çok miktarda şarap mayasını satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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