Eskişehir'de evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

28.09.2022 14:13
Eskişehir'de evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir kişinin evinde, satmak amacıyla esrar bulundurduğu ve kenevir ekerek hasadını yaptığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda 4 kilo 850 gram esrar, kenevir bitkisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen para, sahte içki ile bir tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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