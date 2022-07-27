Ormanlık alana giriş yasağını ihlal eden şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanlık alana giriş yasağını ihlal eden şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi

27.07.2022 11:33
Ormanlık alana giriş yasağını ihlal eden şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan kontrol esnasında şüphe üzerine kontrol edilen bir araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, şahıslara idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan kontrol esnasında şüphe üzerine kontrol edilen bir araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, şahıslara idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda Odunpazarı'na bağlı Gülpınar Kavacık mevkii ormanlık alanında kontroller gerçekleştirildi. Kontroller esnasında çevre koruma timi tarafından park halinde şüpheli bir araç tespit edildi. Araç içerisindeki biri kadın iki şahsın şüpheli hareketlerde bulunmaları sebebiyle olay yerine çağırılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince narkotik köpeği Tetik vasıtasıyla arama yapıldı. Aramada,10 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 3 adet PAYP adı verilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 7,65 milimetre çapında namlusu değiştirilmiş kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan B.C. ve A.K. isimli şüphelilere ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettikleri gerekçesi ile kişi başı 427 lira olmak üzere toplam 854 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden B.C. isimli erkek şahsın yapılan sorgusunda 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan arandığı tespit edilerek Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 'Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de ormanda çevre denetimi yapan jandarma ekipleri şüpheli araçta uyuşturucu buldu Eskişehir'de ormanda çevre denetimi yapan jandarma ekipleri şüpheli araçta uyuşturucu buldu Tablo ve tarihi eserlerle yakalandı, serbest kaldı Tablo ve tarihi eserlerle yakalandı, serbest kaldı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alana giriş yasağını ihlal eden şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 12:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ormanlık alana giriş yasağını ihlal eden şahıslardan uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement