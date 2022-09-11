Yapılan denetimlerde sorgulanan 3 bin 236 kişiden aranması bulunan 4 şüpheli yakalandı. 1467 araç kontrol edildi, trafiğe uygun olmayan 10 araç trafikten men edilirken eksik evrakı bulunan 57 araç sürücüsüne de 39 bin 601 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de jandarma ekiplerince yol denetimleri yapıldı - Son Dakika

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