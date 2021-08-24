Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan iki leyleğin tedavisine başlandı - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan iki leyleğin tedavisine başlandı

Eskişehir'in Han ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan iki leylek, tedavileri için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Eskişehir'in Han ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan iki leylek, tedavileri için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Ertan Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kanadından ve ayaklarından yaralanmış iki leylek gördü. Uçamayan leyleklere ilk müdahale, devriyedeki askerler tarafından yapıldı. Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen ve tedavisine başlanan leylekler daha sonra doğal ortamına salınacak.

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