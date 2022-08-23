Yaralı leylek jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika
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Yaralı leylek jandarma ekiplerince bulundu

23.08.2022 14:42
Yaralı leylek jandarma ekiplerince bulundu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alan içerisinde yaralı halde bir leylek bulundu. Leylek, yapılan tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğal yaşama salınması amacıyla Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı leylek jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaralı leylek jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika
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