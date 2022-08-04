Eskişehir'de 82 kök kenevir ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir evin bahçesinde 82 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda Mihalıççık İlçesi Camikebir Mahallesi'nde bir şahsın evinin bahçesinde yasadışı olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği öğrenildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Mihalıççık İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli şekilde yürütülen çalışma sonucu, Ö.Ö.A. isimli şahsın yasadışı kenevir yetiştirildiği evinin bahçesine adli makamlardan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. Şüpheli Ö.Ö.A.'nın evinde yapılan arama neticesinde bahçe içerisinde boyları 40 ile 70 santimetre aralığında değişen 82 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucu ele geçirilen 82 kök kenevir bitkisinin Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yakılarak imha edildiği ve Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli Ö.Ö.A. hakkında "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ile 'Yasadışı kenevir ekmek" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR