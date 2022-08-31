Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı

31.08.2022 17:50
Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin devriye esnasında fark ettiği kablo hırsızı, yapılan takip sonucu yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin devriye esnasında fark ettiği kablo hırsızı, yapılan takip sonucu yakalandı. Yapılan incelemede kablo çalan şahsın hırsızlığı çalıntı motosikletle yaptığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı Yeniakçayır mahallesinde jandarma ekiplerinin hırsızlıkları önlemek amacıyla sivil araç ile icra edilen devriye esnasında bir şüphelinin haberleşme ve nakil kablosunu çaldığı tespit edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli yürütülen takip sonucunda Yusuflar Mahallesinde yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucunda şüphelinin, olayda kullandığı 30 bin lira değerindeki çalıntı motosikletle beraber 7 bin lira değerindeki 250 metre kablo ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de 92 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi Eskişehir'de 92 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi Mersin'de toplu taşıma araçları denetleniyor Mersin'de toplu taşıma araçları denetleniyor
Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:50:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement