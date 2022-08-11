Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

11.08.2022 10:32
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin hırsızlara yönelik operasyonunda çok sayıda çalıntı malzeme ile birlikte uyuşturucu madde, silah ve tüfek ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin hırsızlara yönelik operasyonunda çok sayıda çalıntı malzeme ile birlikte uyuşturucu madde, silah ve tüfek ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Keskin Mahallesi'ndeki bir bağ evinden 150 metre elektrik kablosunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla incelenen kamera kayıtlarından şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Yapılan takip sonucu suçta kullanılan araç Yukarısöğütönü Mahallesi'nde içerisinde 3 şüpheli şahıs ile birlikte yakalandı.

Araçta yapılan arama sonucunda; 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 7 gram metamfetamin, 2 adet telsiz, 1 adet satır, 5 adet çeşitli ebatlarda balta, kablo eritmek için kullanılan 1 adet fön makinası, 7 adet kablo kesme makası, çok sayıda muhtelif el aleti ve daha önce çalındığı ihbar edilen yaklaşık 500 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yakalanan M.B., V.Ç. ve B.K.D. isimli biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli M.B.'ye ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu için bin 825 TL ve faturasız kurusıkı tabanca bulundurduğu için de 2 bin 356 TL idari para cezası uygulandı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.B., V.Ç. ve B.K.D. isimli şüpheliler 'Bağ Evinden Hırsızlık' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Bulundurma ve Kullanma' suçlarından sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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