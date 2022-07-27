Eskişehir'de ormanda çevre denetimi yapan jandarma ekipleri şüpheli araçta uyuşturucu buldu - Son Dakika
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Eskişehir'de ormanda çevre denetimi yapan jandarma ekipleri şüpheli araçta uyuşturucu buldu

27.07.2022 12:26
Eskişehir'de ormanda çevre denetimi yapan jandarma ekipleri şüpheli araçta uyuşturucu buldu

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine aradığı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine aradığı araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen kolluk faaliyetleri kapsamında Jandarma Çevre Koruma Timi Odunpazarı ilçesi Gülpınar Mahallesi Kavacık mevkisinde denetim yaptı.

Orman içinde park halinde araç gören ve içindeki A.K. ile B.C'nin durumlarından şüphelenen ekipler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesine bilgi verdi.

Narkotik köpeği "Tetik"in de yardımıyla yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 21 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçlarından işlem yapılan şüphelilerden B.C'nin "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan da arandığı tespit edildi.

Şüphelilere ayrıca ormanlık alanlara giriş yasağının ihlal edilmesi sebebiyle 427'şer lira ceza uygulandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de ormanda çevre denetimi yapan jandarma ekipleri şüpheli araçta uyuşturucu buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ormanda çevre denetimi yapan jandarma ekipleri şüpheli araçta uyuşturucu buldu - Son Dakika
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