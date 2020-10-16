Eskişehir'de jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma okul servislerini denetledi
16.10.2020 17:45
Eskişehir'de jandarma okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Eskişehir'de jandarma okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Okul servis güzergahları dikkate alınarak, okul servis araçları seyir halindeyken veya okul bahçe ile çevresinde park halinde bulunurken yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamındaki temizlik, maske ve fiziki mesafe gibi temel kurallar kontrol edildi.
Jandarma sorumluluk alanında 168 okul servis aracını kontrol ederken, kurallara uymayan 5 sürücüye 3 bin 200 lira ceza uygulandı.
Son Dakika 24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti Oyunseverlerin merakla beklediği açıklama geldi! İşte PlayStation 5'in Türkiye fiyatı Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı! Operasyon anı kamerada