İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesindeki Gürpınar Mahallesi'nde şüpheli E.B'nin, temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız makaronlara kıyılmış tütün doldurarak kaçak sigara ile alkol ürettiği ihbarını aldı.

Eskişehir 'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kaçak sigara ve alkol ele geçildi - Son Dakika

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