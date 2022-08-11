Eskişehir'de kaçak sigara ve alkol ele geçildi - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak sigara ve alkol ele geçildi

11.08.2022 09:07
Eskişehir'de kaçak sigara ve alkol ele geçildi

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesindeki Gürpınar Mahallesi'nde şüpheli E.B'nin, temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız makaronlara kıyılmış tütün doldurarak kaçak sigara ile alkol ürettiği ihbarını aldı.

Jandarmanın şüphelinin evine düzenlediği operasyonda 16 bin 350 makaron, 3 bin 870 içi tütün doldurulmuş satışa hazır makaron, 21,5 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 5 litre kaçak alkol, 5 litre etil alkol, anason kiti, ruhsatsız av tüfeği, 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli E.B'ye idari ceza uygulandı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaçak sigara ve alkol ele geçildi - Son Dakika

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