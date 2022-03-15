Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

15.03.2022 15:37
Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Jandarma, kent merkezini Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ile Ankara'ya bağlayan kara yollarındaki sorumluluk alanlarında trafik ekiplerinin katılımıyla havadan denetim gerçekleştirdi.

Kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, yükü kara yoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda beklemek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak kurallarına uymayan 22 araç sürücüsüne toplam 7 bin 314 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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