Eskişehir'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı

22.06.2022 15:33
Eskişehir'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl geyik yavrusunun tedavisine başlandı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl geyik yavrusunun tedavisine başlandı.

Sakarıılıca Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda devriyeye çıkan ekipler, yürümekte zorlanan geyiği fark etti.

Vücudunun çeşitli yerlerindeki ısırık izlerinden, yaban hayvanı saldırısında yaralandığı tahmin edilen geyik için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibat kuruldu.

Hayvan, gerekli tedavisinin yapılmasını müteakip doğal yaşam alanına salınması amacıyla yetkililere teslim edildi.

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Kaynak: AA

Sakarıılıca, Eskişehir, Mihalgazi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

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