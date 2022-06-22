Vücudunun çeşitli yerlerindeki ısırık izlerinden, yaban hayvanı saldırısında yaralandığı tahmin edilen geyik için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibat kuruldu.

Kaynak: AA

Sakarıılıca, Eskişehir, Mihalgazi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

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