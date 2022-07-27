Ormandaki araçta 'Tetik' ile aramada uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Ormandaki araçta 'Tetik' ile aramada uyuşturucu bulundu

27.07.2022 11:35
Ormandaki araçta 'Tetik' ile aramada uyuşturucu bulundu

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın şüphelendiği park halindeki araçta, narkotik köpeği 'Tetik' ile yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın şüphelendiği park halindeki araçta, narkotik köpeği 'Tetik' ile yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 1'i kadın, 2 kişi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Odunpazarı ilçesi Gülpınar Kavacık mevkisinde ormanda yaptıkları kontrollerde, park halindeki araçta incelemede bulundu. Araçtaki A.K. adlı kadınla, B.C. adlı erkeğin şüpheli hareketleri üzerine, bölgeye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çağrıldı. Narkotik köpeği 'Tetik'le araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN ARANIYORMUŞGözaltına alınan şüphelilerden B.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan arandığı tespit edildi. Her 2 şüpheliye ormanlara giriş yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 427'şer lira ceza uygulanırken, 'kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçlarından da adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Odunpazarı, Jandarma, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormandaki araçta 'Tetik' ile aramada uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormandaki araçta 'Tetik' ile aramada uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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