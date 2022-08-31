5 bin TL'lik malzeme çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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5 bin TL'lik malzeme çalan hırsız yakalandı

31.08.2022 17:24
5 bin TL'lik malzeme çalan hırsız yakalandı

Eskişehir'de JASAT dedektifleri piyasa değeri 5 bin TL olan 7 adet led projektör çalan şahsı yaptığı başarılı takiple yakaladı.

Eskişehir'de JASAT dedektifleri piyasa değeri 5 bin TL olan 7 adet led projektör çalan şahsı yaptığı başarılı takiple yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Kesin mahallesinde bağ ve bahçeden hırsızlık olayı meydana geldi. Piyasa değeri yaklaşık 5 bin TL olan 7 adet led projektörün çalındığı ihbarı üzerine Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 bin TL'lik malzeme çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 bin TL'lik malzeme çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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