Eskişehir'de jeotermal saha ihaleleri

Eskişehir'de 9 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.?

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'de 3 yıl süreli arama ruhsatı verilmek üzere, 9 jeotermal kaynak sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 736,16 hektar ile 4999,99 hektar arasında, tahmini bedelleri ise 52 bin lira ile 616 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 7 Nisan Salı günü saat 10.00'da, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak.