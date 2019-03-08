Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Kablo Hırsızlığı

Eskişehir'de Kablo Hırsızlığı

1 saat önce

Eskişehir'de kamyonlardan kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Eskişehir'de kamyonlardan kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emek, 71 Evler ve Kurtuluş mahallelerinde park halindeki 11 kamyona monteli bulunan ve eşya taşımacılığında kullanılan yük asansörlerinin elektrik kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, eşkali belirlenen A.S.K. (29) ve K.Y'yi (20) kent merkezinde saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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