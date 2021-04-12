Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Kızılcaören Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde değişik ebat ve uzunlukta yaklaşık 2 ton kesik kablo, iki kalorifer peteği ile kablo kesme aletleri ele geçirildi.

Kamyonetteki şüpheliler Ş.M, F.Ü, İ.İ, B.K. ve Ş.İ gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.