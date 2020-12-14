Eskişehir'de bir firmaya ait elektrik kablolarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait aydınlatma çalışma sahasından elektrik kablolarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Şüpheliler M.T. ve İ.K, olayda kullandıkları otomobille kaçtıkları sırada kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta yapılan aramalarda, çalınan elektrik kabloları ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika