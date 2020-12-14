Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Araçta yapılan aramalarda, çalınan elektrik kabloları ele geçirildi.

Şüpheliler M.T. ve İ.K, olayda kullandıkları otomobille kaçtıkları sırada kovalamaca sonucu yakalandı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait aydınlatma çalışma sahasından elektrik kablolarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Eskişehir 'de bir firmaya ait elektrik kablolarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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