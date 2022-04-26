Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

26.04.2022 16:33
Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeayva Mahallesi'nde meydana gelen "haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı" olayının şüphelisi B.E'yi saklandığı evde yakaladı.

Zanlıya ait evde yapılan arama ve kontrollerde ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi Hırsızlık şüphelisinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi Jandarma personeline 'Kişiler Arası İletişim ve Beden Dili' eğitimi Jandarma personeline 'Kişiler Arası İletişim ve Beden Dili' eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı, Beylikova, Eskişehir, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamıştı ki canlı yayın uyarısı geldi!
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:38:25. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement