Eskişehir'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak alkol operasyonu

03.03.2022 09:38
Eskişehir'de kaçak alkol operasyonu

Eskişehir'de bir işyerinde yapılan aramada 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe anason yağı ve 6 adet endüstriyel malzeme ele geçirildi.

Eskişehir'de bir işyerinde yapılan aramada 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe anason yağı ve 6 adet endüstriyel malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün S.E. ve İ.E. isimli 2 şüpheliye ait işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe alkol yapımında kullanılan anason yağı, 6 adet alkol yapımında kullanılan endüstriyel malzeme ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

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Kaçakçılık, Eskişehir, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika


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