Eskişehir'de kaçak hap ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak hap ve sigara ele geçirildi

30.05.2022 20:27
Eskişehir'de kaçak hap ve sigara ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince takibe alınan 5 şüphelinin işyerlerinde yapılan aramalarda, aralarında kaçak cinsel içerikli hap ve gıda takviyelerinin yanı sıra filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince takibe alınan 5 şüphelinin işyerlerinde yapılan aramalarda, aralarında kaçak cinsel içerikli hap ve gıda takviyelerinin yanı sıra filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 şüphelinin işyerinde kaçak ilaç ve sigara sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüpheliler bir süre izlendikten sonra işyerlerine baskın yapıldı. Aramalarda 10 bin 153 adet kaçak cinsel içerikli hap ve gıda takviyesi, 22 bin 600 adet makaron olarak bilinen filtreli boş sigara kağıdı, 7 bin 920 adet sarılmış kaçak sigara, 9 bin 600 kaçak sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Eskişehir'de kaçak hap ve sigara ele geçirildi
Eskişehir'de kaçak hap ve sigara ele geçirildi
Eskişehir'de kaçak hap ve sigara ele geçirildi
Eskişehir'de kaçak hap ve sigara ele geçirildi
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaçak hap ve sigara ele geçirildi - Son Dakika


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