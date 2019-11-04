Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

7 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak alkol üretimi yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak alkol üretimi yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçak ve sahte içki imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleşen çalışmalar kapsamında 3 Kasım Pazar günü 1 şahıs yakalandı. Polis ekipleri yapılan aramalarda şüpheli şahıstan; 156 adet 1 litrelik etil alkol, 14 şişe el yapımı içki, 6 adet içki aroması/kiti ele geçirildi.


Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:14 Kaynak: İHA
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