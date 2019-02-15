Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Kaçak İçki Operasyonu

Eskişehir'de Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda alkol ve sigara ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Eskişehir'de Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda alkol ve sigara ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma ekipleri, Sivrihisar-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde K.E. isimli şahsın aracında kaçak alkol olduğunu tespit etti. Sivrihisar Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı doğrultusunda K.E.'nin ilçe merkezinde ve Oğlakçı köyündeki evinde, işyerinde, aracında arama yapıldı. Aramalarda 51 viski ve 19 votka olmak üzere toplam 70 şişe kaçak içki, 142 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız yarı otomatik tüfek ile bunlara ait 22 fişek de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:48 Kaynak: DHA

Sivrihisar, Eskişehir, Güncel
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