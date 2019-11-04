Eskişehir'de kaçak içki operasyonu
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 156 litre etil alkol ile 14 şişe el yapımı içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:16 Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 156 litre etil alkol ile 14 şişe el yapımı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 156 litre etil alkol ile 14 şişe el yapımı içki yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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