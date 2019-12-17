Eskişehir'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince, kaçak içki taşıdığı tespit edilen 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 368 litre şişe ve bidonlar halinde satışı yasaklanan etil alkol ve aroma kitleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içkilerin kaçak imalathanelerde üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan ve kaçak içki taşıdığı tespit edilen 2 araç kent merkezinde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 368 litre şişe ve bidonlar halinde satışı yasaklanan etil alkol, 601 adet alkol aroma kiti, 450 adet TAPDK bandrollü alkol şişesi kapağı, 4 bin adet alkol aroma kiti tüpü, 225 adet alkol aroma kiti etiketi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

138 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Polis ekiplerince yapılan incelemede satışı yasaklanan etil alkol ve aroma kitlerinden binlerce şişe sahte alkollü içki üretilebildiği belirtilirken, operasyonda yaklaşık 138 bin lira tutarında haksız kazanç elde edilebileceği kaydedildi. Soruşturma sürüyor.