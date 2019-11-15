Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de kaçak içki operasyonunda 129 litre etil alkol ele geçirildi
Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaçak içki operasyonunda 129 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak içki operasyonunda 129 litre etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 129 litre etil alkol ile 3 bin 430 adet alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak içki operasyonunda 129 litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 129 litre etil alkol ile 3 bin 430 adet alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat doğrultusunda kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 129 litre etil alkol, 3 bin 430 adet alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme, 10 cinsel içerikli gıda maddesi, 300 kit, 1 litrelik alkollü içki kiti ile 159 paket sigara yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı
Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:16:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de kaçak içki operasyonunda 129 litre etil alkol ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]